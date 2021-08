Strassenverkehrskontrolle - Darf die Polizei einfach so mein Auto durchsuchen?

Frage von David ans AGVS-Expertenteam:

Antwort:

Bei «normalen» Strassenverkehrskontrollen sind aber Durchsuchungen aufgrund eines Tatverdachts am häufigsten. Anders als bei der allgemeinen Gefahrenprävention ist die Polizei bei solchen Ermittlungstätigkeiten weniger autonom. Sofern die Durchsuchung gegen den Willen der betroffenen Person erfolgt, müssen die Beamten vorgängig eine Anordnung durch die Staatsanwaltschaft verlangen (Art. 241 Abs. 1, Art. 249 StPO). Davon ausgenommen sind Fälle, in denen die Anordnung (welche übrigens auch per Telefon erfolgen kann) nicht rechtzeitig erlangt werden könnte (Art. 241 Abs. 3 StPO).

Erfolgt die Durchsuchung in Verletzung der oben genannten Voraussetzungen, so sind die daraus erlangten Beweismittel unter Umständen unverwertbar (vgl. Art. 141 Abs. 2 StPO).

Im Kontakt mit der Polizei solltest du stets bedenken, dass die Beamten auch nur Menschen sind. Uneinigkeiten lassen sich in aller Regel durch ein konstruktives Gespräch lösen. Wie überall passieren aber auch den Polizeikorps manchmal Fehler. Solltest du dich in einem Fall tatsächlich ungerecht behandelt fühlen, wendest du dich nachträglich am besten an die zuständige Beschwerdestelle deiner Kantonspolizei.