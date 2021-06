Mbappé noch torlos - Darf die Schweiz hoffen? Frankreichs Wundersturm hat Ladehemmungen

Karim Benzema traf als bislang einziger Franzose bereits zweifach an dieser EM.

In der Schussstatistik liegt die Schweiz vor dem Weltmeister.

Am Montagabend spielt die Schweiz in Bukarest gegen Frankreich im EM-Achtelfinal (21 Uhr).

Kaum ein Team wurde vor der EM häufiger als Titelfavorit genannt als Frankreich. Besonders die Offensive schien bei der «Équipe tricolore» besser bestückt als bei jeder anderen Mannschaft dieses Turniers. Wissam Ben Yedder schoss bei Monaco in der Ligue 1 letzte Saison 20 Tore, fungiert aber gleich wie Gladbachs Marcus Thuram nur als Kaderauffüller im Team von Didier Deschamps. Olivier Giroud reiste als frischgebackener Champions-League-Sieger mit Chelsea an die EM und half als Stammspieler vor drei Jahren mit, den Weltmeistertitel nach Frankreich zu holen. Trotzdem reichte es an dieser Endrunde bislang nur zu einem Teileinsatz gegen Ungarn.