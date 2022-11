Kein Platzverweis : «Darf nicht passieren» – Video-Schiri verpennt Mittelfinger von Balotelli

Zwischen Genie und Wahnsinn. Eine Stunde lang liess Mario Balotelli beim 0:0 in Basel seine Klasse immer wieder aufblitzen. Und dann wandte sich der Italiener plötzlich mit ausgestrecktem Mittelfinger an die pfeifenden FCB-Fans.

VAR übersieht Aktion

«Klar, das ist Rot», sagt blue-Schiedsrichter-Experte Adrien Jaccottet zur Balotelli-Szene. «Ich glaube, der VAR hat hier etwas verpasst. Das darf eigentlich nicht passieren.» Gleichzeitig nahm der ehemalige Schiedsrichter seine Ex-Kollegen auch in Schutz. «Der VAR ist in dieser Szene mitten in der Überprüfung der anderen Roten Karte». Da könne es leider passieren, dass der Video-Schiri mal etwas übersehe. «Ich gehe schwer davon aus, das die Liga nun ein Verfahren gegen Balotelli einleiten wird», so Jaccottet.