Stromkrise: Bevölkerung von Erlen leidet unter neuen Strompreisen

Darum gehts Die diesjährige Stromrechnung sorgt in Erlen für Gesprächsstoff.

Einwohnerinnen und Einwohner sind schockiert über die Preiserhöhung.

Der Gemeindepräsident nimmt Stellung zur aktuellen Lage.

«Ich bin finanziell am Limit», so der 24-jährige Gianluca aus Erlen TG. Er habe keine Reserven und mit einem so starken Anstieg der Strompreise nicht gerechnet. «Ich muss jetzt fast viermal so viel bezahlen», sagt Gianluca. Für den 24-Jährigen ist es eine enorme finanzielle Belastung. Wie er die Rechnungen bezahlen soll, weiss er noch nicht.

Er sei bereit, mehr zu bezahlen, aber ein solcher Preissprung sei einfach zu hoch. «Ich möchte auch ab und zu mit meinen Freunden essen gehen, das ist jetzt nicht mehr möglich», sagt der 24-Jährige. Ab jetzt werde er wohl überall zurückstecken müssen. «Darf ich auch noch leben oder muss ich nur noch bezahlen?», fragt sich Gianluca verzweifelt.

Stromrechnung fast viermal so hoch

Auch der 34-jährige Ady ist von der Teuerung betroffen. «Letztes Jahr habe ich noch 400 Franken bezahlt. Jetzt sind es knapp 1500», so Ady. Obwohl immer wieder davon gesprochen wurde, sei er nicht darauf vorbereitet gewesen. «Im Vergleich zu anderen Gemeinden bezahlen wir viel mehr, das ist einfach nicht fair», sagt Ady.

Weiter erzählt er: «Viele in meinem Umfeld haben mit finanziellen Engpässen zu kämpfen.» Da er nicht einfach tatenlos zusehen kann, hat er die Sache selbst in die Hand genommen und auf Facebook einen Aufruf gestartet. «Wir wollen uns zusammenschliessen und dagegen vorgehen», so der 34-Jährige. Bei einem Treffen will sich die Gruppe über mögliche Massnahmen beraten. «Ich bin überrascht, dass sich bereits so viele Betroffene gemeldet haben», sagt Ady abschliessend.

Bevölkerung im Vorhinein informiert

Auf Anfrage von 20 Minuten sagt Thomas Bosshard, Gemeindepräsident von Erlen: «Personen, die von der diesjährigen Stromrechnung überrascht wurden, haben die Information in unserem offiziellen Publikationsorgan «Neuer Anzeiger», welcher monatlich in alle Haushalte kommt, nicht gelesen und waren demnach auch nicht an den letzten beiden Gemeindeversammlungen.» Bereits anfangs September 2022 wurde die Bevölkerung über die kommende Veränderung der Strompreise informiert. «Der Stromtarif wird für 2023 über das Doppelte ansteigen», wie die Gemeinde damals mitteilte.

Weiter sagt er: «Zurzeit kursieren viele Falschinformationen in den sozialen Medien.» So werden beispielsweise die Strompreise nicht für drei Jahre auf diesem Niveau bleiben. Für Betroffene soll bereits im kommenden Jahr Besserung eintreten: «Wir werden den Strom wieder zu einem günstigeren Preis einkaufen können», so Bosshard. Er betont ausserdem: «Es darf nicht sein, dass jemand wegen erhöhter Strompreise in existenzielle Nöte gerät.» Der Gemeinderat möchte Betroffene bei finanziellen Problemen unterstützen und bittet sie sich bei wirklich existenziellen Schwierigkeiten direkt an die Gemeinde zu wenden.

Weitere Gemeinden betroffen

Nicht nur die kleine Gemeinde im Thurgau ist vom Anstieg der Strompreise betroffen. So sind beispielsweise auch in Gaiserwald SG die Preise auf dieses Jahr enorm angestiegen. Durchschnittlich müssen Bewohnerinnen und Bewohner rund 200 Prozent mehr für den Strom bezahlen. Die St. Gallerinnen und St. Galler sind ebenfalls empört: «Es ist eine Frechheit», schreibt eine Userin. «Ich bin gerade vom Stuhl gefallen», so eine andere Userin, welche gerade die Stromrechnung öffnete.

