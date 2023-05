Darf ich bei Stau in der Ausfahrt den Pannenstreifen benutzen?

Frage von Beni ans Viva-Expertenteam:

Ich fahre auf der Autobahn und will die Ausfahrt nehmen. Die ist aber rappelvoll. Darf ich den Pannenstreifen benutzen oder soll ich – was gefährlich ist – auf der Normalspur halten oder die nächste Ausfahrt nehmen?

Antwort:

An manchen notorisch verstopften Ausfahrten ist mit Schildern oder über Wechsellichtzeichen signalisiert, dass du zum Anstellen an den Ausfahrtstau den Pannenstreifen benutzen darfst – dort ist es legal. Wo nicht signalisiert, ist es zwar an sich nicht erlaubt, es wird aber in der Regel toleriert. Warum? Es wäre gefährlicher, auf der Normalspur abzubremsen oder anzuhalten, um weiter vorne in die Ausfahrt einzufädeln. Und der Pannenstreifen ist für Notfälle da. Und dies ist quasi einer, wie etwa die Kantonspolizei St. Gallen erklärt.