Verkehr: Darf ich bei Stau mit dem Töff durch die Mitte?

Nein, erlaubt ist das sogenannte «Filtern» nicht – aber den Töffs in den Weg fahren darfst du auf keinen Fall. Grundsätzlich müssen Motorfahrzeuge – also auch Motorräder – ihren Platz im Stau beibehalten, nur mit einem Zweirad unter Kategorie A1 (Velos, E-Bikes etc.) darf man rechts vorbei. Allerdings wird auch das Vorbeifahren von Motorrädern oft toleriert, sofern vorsichtig und langsam gefahren wird. Das hängt ausser vom Fahrstil von der Situation ab: Ans Rotlicht vorzufahren oder mit Tempo 80 durch den Stau wird eher gebüsst werden, als im Schritttempo im Stau bei 30 Grad behutsam vorzufahren, um dem Hitzestau unter der Lederkluft zu entgehen. Aber: Nein, erlaubt ist es nicht.

Als Autofahrer den Töffs den Weg zu versperren, das ist absolut tabu: Fehlverhalten anderer erlaubt kein eigenes Fehlverhalten, das ist verboten, gefährlich und wird zu Recht hart bestraft. In der Praxis sollte man partnerschaftlich unterwegs sein, das bringt alle am schnellsten ans Ziel. Wer mit dem Auto ein wenig an den Rand geht – was im Stau wegen der leider meist ignorierten Rettungsgasse Pflicht wäre –, kommt ja nicht später an. Umgekehrt sollten Töfflenkende, die illegal nach vorne fahren, sich der Widerrechtlichkeit ihres Tuns bewusst sein, nicht jede Stockung zum Vorfahren nutzen und immer nur behutsam fahren.