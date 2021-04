Soundgenerator – Darf ich den Sound meines Autos für besseren Auspuffklang pimpen?

Frage von Rolf ans AGVS-Expertenteam:

Antwort:

Dein Fahrzeug ist allerdings bereits auf den Strassen unterwegs, weshalb vor allem Art. 53 Abs. 4 der Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS) entscheidend ist. Demnach sind unnötige lärmsteigernde Eingriffe am Fahrzeug und an dessen genehmigten Bauteilen untersagt, selbst wenn die zulässigen Geräuschgrenzwerte eingehalten bleiben. Was in der Theorie einfach und einleuchtend klingt, ist in der Praxis nicht immer eindeutig. Ob ein Eingriff als «lärmsteigernd» verstanden wird, bleibt letztlich auch Interpretationssache. So können beispielsweise hohe oder tiefe Töne bei gleicher Anzahl Dezibel als unterschiedlich laut wahrgenommen werden.