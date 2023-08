Rorschach: Hund in überhitztem Auto – Darf man die Scheibe einschlagen?

Ein Passant fand einen Hund in einem Auto eingeschlossen vor. Er eilte dem Tier zu Hilfe, dieses war jedoch bereits tot. (Symbolbild)

Das ist passiert

In Rorschach wurde am Sonntag ein winselnder Hund in einem parkierten Auto gefunden. Ein Passant handelte sofort und brach das gekippte Fenster des Autos ein. Er versuchte, dem Hund etwas Wasser zu geben – seine Hilfe kam jedoch zu spät. Es konnte nur noch der Tod der französischen Bulldogge festgestellt werden, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt.