Darf ich ein Kajak mit Überlänge im Kombi transportieren?

Frage von Lukas ans AGVS-Expertenteam:

Antwort:

der Transport von Gegenständen, ob wie bei dir ein Kajak oder vielleicht auch mal ein Möbelstück oder ein langer Holzbalken, ist vom Gesetzgeber explizit geregelt – wenn auch an verschiedenen Stellen. Fahrzeuge dürfen beispielsweise nach Art. 30 Abs. 2 des Strassenverkehrsgesetzes (SVG) nicht überladen werden. Zudem ist die Ladung so anzubringen, dass sie niemanden gefährdet oder belästigt und auch nicht herunterfallen kann. Damit deckt diese Vorschrift Sicherheitsaspekte ab und verbietet es uns, das im Fahrzeugausweis festgeschriebene Höchstgewicht zu übersteigen. Zur Grösse beziehungsweise Länge der Ladung gibt es aber noch keine Auskunft.

Ein Blick in die Verkehrsregelnverordnung (VRV) hilft diesbezüglich weiter. Denn Art. 73 Abs. 3 VRV schreibt vor, dass die Ladung – ob im Fahrzeug oder auf dem Dach – von der Mitte des Lenkrads höchstens drei Meter nach vorne und höchstens fünf Meter hinter die Mitte der Hinterachse hinausreichen darf. Das heisst: Eine Ladung darf somit ein Fahrzeug in der Längsachse deutlich überragen – dein rund vier Meter langes Kajak sollte also kein Problem darstellen. Strenger ist der Gesetzgeber, was das seitliche Überragen angeht, denn gemäss Art. 73 Abs. 2 VRV ist dieses bis auf wenige gesetzliche Ausnahmen (z. B. bei Fahrrädern) verboten.