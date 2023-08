Tierrecht : Das droht dir, wenn du dein leidendes Haustier selbst erlöst

Denn nur ein Tierarzt sei in der Lage den Eingriff nach medizinischen Grundsätzen und tierschutzgerecht durchzuführen.

Während es früher gerade auf Bauernhöfen noch gang und gäbe war, etwa überzählige Katzenbabys zu ertränken oder auf andere Art und Weise zu töten, hat sich das mit der Zeit stark gewandelt. 2018 hat die Schweiz ihr Tierschutzgesetz angepasst und es wurden Vorschriften zum fachgerechten Töten von Tieren erlassen. Muss ich mein Haustier also leiden lassen? Was, wenn ich ein Reh anfahre oder meine Katze einen verletzten Vogel nach Hause bringt? Experten beantworten die wichtigsten Fragen.

Wann muss man in der Schweiz sein Haustier erlösen?

Also hat die Frau richtig gehandelt und ich darf mein Haustier selber erlösen?

Nein. Laut Isabelle Perler von der Stiftung «Für das Tier im Recht» muss das Einschläfern stets von einer fachkundigen Person wie einem Tierarzt durchgeführt werden. «Nur er ist in der Lage, den Eingriff nach medizinischen Grundsätzen und tierschutzgerecht, also schonend, rasch und schmerzlos durchzuführen», so Perler.