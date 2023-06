Anhängerkupplung nachrüsten, so gehts

Frage von Francesco ans Viva-Expertenteam:

Ich möchte für einen Veloträger eine Anhängerkupplung an meinem Auto haben. Aus Kostengründen denke ich darüber nach, sie entweder selbst zu montieren oder in Deutschland anbauen zu lassen. Ist das möglich?

Antwort:

Lieber Francesco Sowohl die Selbstmontage als auch das Nachrüsten einer Anhängerkupplung in Deutschland sind möglich, es gilt aber, zwei Dinge zu beachten. Also solltest du rechnen, ob es nicht Sinn macht, sie doch gleich im zur Abnahme berechtigten Schweizer Fachbetrieb montieren zu lassen. Zum einen muss die Anhängerkupplung nach Montage geprüft und eingetragen werden. Zum anderen muss die Nachrüstung im Ausland bei der Aus-(!) sowie bei der Einreise am Zoll genehmigt bzw. angemeldet werden. Dazu gleich mehr. Worauf wir nicht näher eingehen: Selbstredend muss deine Anhängerkupplung typgeprüft und fahrzeuggeeignet sein.

Zuerst zur Prüfung: In der Schweiz muss eine Anhängerkupplung im Fahrzeugausweis eingetragen werden. Das heisst: Du musst nach der Montage – egal, ob Do it yourself oder ausländische Garage – entweder zum Strassenverkehrsamt oder zu einem zur Selbstabnahme berechtigten Fachbetrieb. Welche das sind, erfährst du beim Strassenverkehrsamt oder zum Beispiel auch über die Sektionen des Autogewerbeverbandes AGVS.