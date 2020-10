20 Minuten hat vier typische Situationen von sozialen Events herausgepickt. Christian Garzoni, Infektiologe am Moncucco-Spital in Lugano, und Stilexperte Jeroen van Rooijen geben Tipps für das Verhalten in diesen.

Ich bin zum Abendessen bei Freunden eingeladen, sechs weitere Bekannte ebenfalls. Die Hygieneregeln werden nicht eingehalten. Soll ich darauf verzichten, obwohl in einigen Kantonen rechtlich noch alles erlaubt ist?

Van Rooijen: «Ich hatte das Dilemma kürzlich selber, als ich zu einem Geburtstagsfest eingeladen war. Angesichts der aktuellen Situation musste ich absagen, was ich dem Gastgeber auch klarmachte. Begeisterung auf eine Absage muss man nicht erwarten, doch von einer Notlüge rate ich ab. Bei kleineren Treffen kann man auch einen Termin in einem Monat vorschlagen. Bis dahin hat sich die Situation vielleicht etwas entschärft. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.»

Ein Freundin hat mich zu ihrer Hochzeit eingeladen. Es besteht ein Schutzkonzept: Kann ich unbesorgt an die Hochzeit?

Garzoni: «Das kommt ganz auf das Schutzkonzept an. Wenn alle Gäste konstant Maske tragen und konsequent Abstand halten, ist die Ansteckungsgefahr im Prinzip nicht hoch. Wenn aber alle Gäste miteinander in Kontakt sind, rate ich eher davon ab. In der Pra ktik wird das Schutzkonzept meist ungenügend umgesetzt. Ich sehe in so einer Situation eine grosse Gefahr, denn wenn jemand positiv getestet wird, müssen mehrere Dutzend Leute in Quarantäne.»