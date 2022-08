Günstigere Vermietung: Darf ich einen deutschen Mietwagen in der Schweiz fahren?

Frage von Adel ans AGVS-Expertenteam:

Ich wohne in der Nähe der Grenze und habe im Ausland günstige Angebote für Mietwagen gesehen: Darf ich in Deutschland ein Auto mieten und dieses während kurzer Dauer in der Schweiz verwenden?

Antwort:

Nach Ablauf dieser Dauer muss das Fahrzeug wieder ausgeführt werden. Wer später als fünf Tage nach Beginn des Mietvertrages in die Schweiz einreist, erhält aber in jedem Fall eine Frist von drei Tagen zur Wiederausfuhr (d.h. auch wenn acht Tage schon verstrichen wären, Art. 36 Abs. 3 ZV). Die Nichteinhaltung dieser Fristen kann Bussen von bis zu 5000 Franken zur Folge haben (Art. 36 und Art. 240a lit. J ZV i.V.m. Art. 127 Abs. 1 lit. A ZG).



Damit du für die vorübergehende Verwendung in der Schweiz eine Bewilligung erhältst, musst du das Fahrzeug bei der Einreise unaufgefordert beim Schweizer Zoll melden und einen Vormerkschein (Form. 15.25) beantragen. Diesen erhält man bei allen besetzten Grenzübergängen während der jeweiligen Öffnungszeiten. Wichtig ist auch, dass du jederzeit den schriftlichen Mietvertrag vorweisen kannst. Am besten informierst du zudem den Vermieter über die Verwendung des Fahrzeuges in der Schweiz.

Die Anmeldung beim Zoll ist zwar kostenlos, kann aber gerade am Wochenende mit längeren Wartezeiten an den Abfertigungsschaltern verbunden sein. Bei einer kurzzeitigen Miete für Spritztouren sollte dies in den Mietpreis und die Mietzeit miteinberechnet werden.