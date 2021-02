Frage von Roger ans AGVS-Expertenteam:

Es würde mich interessieren, ob ich zum Überholen eines Radfahrenden die Sicherheitslinie überfahren darf. In der Praxis wird dies von vielen Personen am Steuer gemacht und ich frage mich jeweils, ob das wirklich zulässig ist. Oder muss ich im Bereich der Sicherheitslinie hinter dem Velo herfahren, wenn ich dieses nicht innerhalb der Fahrbahn mit genügendem Abstand überholen kann?

Antwort:

Ein langsamerer Verkehrsteilnehmer ruft in keinem Fall einen Überholzwang hervor.

Die Anforderungen an eine Zwangssituation sind ziemlich hoch; ein langsamerer Verkehrsteilnehmer ruft in keinem Fall einen Überholzwang hervor. Es ist daher in den allermeisten Fällen ratsam, sich gegen das Überfahren einer Sicherheitslinie zu entscheiden.