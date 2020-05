Auto-Ratgeber

Darf ich im Auto E-Zigarette rauchen?

Wer dabei erwischt wird, wie er im Auto ein Handy benutzt, kassiert eine Busse. Wie ist das mit E-Zigaretten, die ja auch elektronische Geräte sind?

Frage von Alessio ans AGVS-Expertenteam:

Antwort des AGVS:

Das Schweizerische Strassenverkehrsrecht erwähnt kein explizites Rauchverbot im Auto. Im Dezember 2018 wurde zwar ein parlamentarischer Vorstoss zu diesem Thema eingereicht, jedoch erachtete der Bundesrat ein eigentliches Rauchverbot als nicht nötig. Die Begründung hierfür bestand in der Tatsache, dass bereits Normen bestehen, die das Ausüben von «Nebentätigkeiten» während der Fahrt untersagen. Relevant sind in diesem Zusammenhang Art. 31 Abs. 1 Strassenverkehrsgesetz (SVG) und Art. 3 Abs. 1 Verkehrsregelverordnung (VRV).

Aus der Bestimmung des SVG folgt, dass jeder Lenker sein Fahrzeug jederzeit so beherrschen muss, dass er seinen Vorsichtspflichten nachkommen kann. Konkretisiert wird dies in Art. 3 Abs. 1 VRV. Gemäss dieser Bestimmung dürfen während der Fahrt keine Tätigkeiten ausgeübt werden, welche die Bedienung des Fahrzeugs erschweren. Der Lenker muss jederzeit genügend schnell und richtig auf überraschende Verkehrsverhältnisse reagieren können. Dies gilt für jegliche «Nebentätigkeiten», also nicht nur für das Rauchen oder Dampfen am Steuer.

Ein generelles Verbot für E-Zigaretten besteht also nicht. Wie immer kommt es auf den konkreten Einzelfall an: Ist es dir möglich in einer überraschenden Verkehrssituation ohne Verzögerung ein Lenkmanöver vorzunehmen? Kannst du dem Verkehr die nötige Aufmerksamkeit widmen? Falls du diese Fragen bejahen kannst, so sollte das Dampfen oder Rauchen im Auto in der Regel unproblematisch sein. Dennoch ist zu beachten, dass du bei diesen Überlegungen jeweils berücksichtigen musst, welcher Eindruck für die Personen ausserhalb des Fahrzeugs entsteht, namentlich für die Polizei. Denn letztendlich entscheiden die Behörden, ob ein inkorrektes Verhalten vorliegt oder nicht. Entsteht der Eindruck, dass du abgelenkt bist und deinen Vorsichtspflichten nicht nachkommen kannst, so ist eine strafrechtliche Sanktion sehr wohl möglich.