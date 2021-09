Darf ich im Kolonnenverkehr mehrere Autos überholen?

Frage von Erwin ans AGVS-Expertenteam:

Auf meiner täglichen Pendelstrecke habe ich mich schon öfters gefragt, in welchen Situationen man aus einer Kolonne heraus überholen darf. Darf ich mehrere Fahrzeuge überholen, wenn sich der Verkehr zum Beispiel hinter einem Traktor über eine längere Strecke staut?

Antwort:

Grobe Verkehrsregelverletzungen werden mit einem Ausweisentzug von mindestens einem Monat bestraft (Art. 16b Abs. 2 lit. a SVG). Hinzu kommt eine Geldstrafe oder Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren (vgl. Art. 90 Abs. 2 SVG). In besonders krassen Fällen, namentlich beim Überholen aus der Kolonne in Kurven oder bei generell schlechten Sichtverhältnissen, kann sogar der Rasertatbestand erfüllt sein. Genau wie gravierende Geschwindigkeitsüberschreitungen wird besonders waghalsiges Überholen unter Art. 90 Abs. 3 SVG subsumiert und mit einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr bestraft. Diese Bestimmung wird allerdings nur in krassen Ausnahmefällen zur Anwendung kommen.