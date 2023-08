Darf ich im Laden Äpfel drücken und wieder zurücklegen?

Ist das Betatschen und Zurücklegen okay oder grusig? Darf ich die Avocado drücken? Ist es erlaubt, eine einzelne Traube zu essen, um zu sehen, ob sie süss ist, und erst dann die gewünschte Menge abzuwägen? 20 Minuten fragte Detailhändlerinnen, Discounter und eine Knigge-Expertin nach den No-gos in der Früchte- und Gemüseabteilung.

Erlaubt: Vor dem Abwägen Grünzeug entfernen

Nicht erlaubt: Trauben probieren

Erlaubt, aber unangebracht: Avocados und Äpfel drücken

Äpfel oder Avocados genauer in Augenschein zu nehmen und dann wieder zurückzulegen, sei nicht verboten, sofern sie nicht beschädigt würden, sagt Lidl-Sprecher Kaufmann. Früchte zu drücken und mit der Nase dran zu reiben, komme aber nicht gut an. Alle Früchte seien frisch und genussreif. Ein Abtasten der Produkte sei somit nicht nötig und im Sinne einer gegenseitigen Rücksichtnahme auch nicht angebracht, sagt Coop-Sprecher Frey.

Bei Früchten und Gemüse mit Schale seien ein bis zwei Testgriffe okay, sagt Knigge-Expertin Susanne Abplanalp zu 20 Minuten. «Wenn jedoch Aprikosen und Birnen ausführlich getestet werden, geht das gar nicht», so Abplanalp. Auch Brot werde häufig berührt, was ein absolutes No-go sei. «Man sollte sich bewusst sein, dass Kameras und andere Kunden mich beobachten», so die Knigge-Expertin.