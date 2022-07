Darf ich in Frankreich nicht rauchen im Auto?

Frage von Peter ans AGVS-Expertenteam

Antwort

Und wie du schon angesprochen hast, ist es natürlich ratsam, sich mit den wichtigsten Verkehrsregeln im Reiseland vertraut zu machen. Das schont die Nerven und das Ferienbudget, schliesslich gibt es nichts Ärgerlicheres als eine leicht vermeidbare Busse. Und dein Kollege hat tatsächlich recht. Es gilt teilweise ein Rauchverbot im Auto. Dieses gilt zum Beispiel in Belgien und in Frankreich. Und wenn Personen unter 18 Jahren im Auto sind, kann ein Verstoss dagegen locker 130 Franken kosten. In Griechenland ist es sogar noch teurer. Wenn sich hier Kinder unter zwölf Jahren im Fahrzeug befinden, darf im Auto nicht geraucht werden. Tut man es doch und wird erwischt, kostet dies bis zu satten 1500 Franken Bussgeld.

Wer sein Ferienbudget nicht unnötig belasten will, sollte sich zudem an die unterschiedlichen Tempolimits halten. Wir sind in der Schweiz üppige Tempobussen gewohnt, aber auch im hohen Norden, etwa in Norwegen, wird man tüchtig zur Kasse gebeten. Wer hier mit etwa 20 km/h zu schnell unterwegs ist, muss mit Bussgeldern von mindestens 480 Franken rechnen. Tagsüber gilt im Norden trotz Mitternachtssonne und scheinbar ewig hellen Tagen zudem auf allen Strassen die Pflicht, mit eingeschaltetem Abblendlicht zu fahren. Hält man sich nicht daran, werden in Dänemark 1000 Kronen beziehungsweise rund 135 Franken fällig, in Estland sind es rund 190 Franken oder in Norwegen gar rund 195 Franken. Auch in Italien gilt eine Lichtpflicht, allerdings nur auf Autobahnen und ausserorts. Zudem ist hier ein Verstoss günstiger, aber mindestens 42 Franken kostet es trotzdem.