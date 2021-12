Strenge Corona-Regeln in Baden-Württemberg – Darf ich jetzt noch nach Deutschland einkaufen fahren?

Gastwirt Siegfried Kerber, Inhaber vom Winzerhof S. Kerber, bringt am 27. Dezember 2021 einen Aushang in seinem Eingangsbereich an. Aufgrund der neuen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg gilt für gastronomische Betriebe eine Sperrstunde von 22.30 Uhr bis fünf Uhr.