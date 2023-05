Darf man Klimakleber selber von der Strasse tragen?

Frage von Matthias ans Viva-Expertenteam:

Antwort:

Zwei Beispiele: In Bern wurde jüngst ein Klimaaktivist, der 2021 für 45 Minuten eine Strasse blockiert hatte, vom staatsanwaltschaftlichen Vorwurf der Nötigung freigesprochen; die Busse wurde auf 220 Franken für Verstoss gegen das Strassenverkehrsgesetz (plus Übernahme der halben Gerichtskosten) reduziert. In Zürich hob das Obergericht dagegen gerade einen ähnlichen Entscheid des Bezirksgerichts auf und verurteilte eine Aktivistin für Nötigung und Behinderung auf der Quaibrücke 2020 zu 1100 Franken. Die Entscheide können noch weitergezogen werden. Du siehst: Die Abwägung ist eine juristisch strittige und komplizierte Materie.

Ziehst du Klimakleber beiseite, kann das für dich in einer Anzeige wegen Körperverletzung enden. Richtig ist zwar: Gegen Nötigung darfst du dich wehren. Aber es muss eben erst mal Nötigung sein, und die Gegenwehr muss auch dann verhältnismässig ausfallen: Du darfst nicht «zurücknötigen» und musst das sanfteste Mittel wählen. Das ist, die Polizei zu rufen. Keinesfalls darfst du die Blockade per Auto gewaltsam durchbrechen! Und ist die Polizei da, so ist ausschliesslich sie am Drücker. Was du tun könntest: Hast du einen belegbaren Schaden erlitten – etwa einen entgangenen Auftrag –, könntest du Aktivisten und Aktivistinnen auf Schadenersatz verklagen.