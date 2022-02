Krankheitskosten bei der Steuererklärung – Darf ich Masken und Corona-Tests von den Steuern abziehen?

Das Homeoffice hat sich etabliert – was heisst das für die Steuern?

Und wenn ein Bettsofa für Gäste im Homeoffice-Zimmer steht?

Kann man die Ausgaben für Hygienemasken und Corona-Tests abziehen?

Kann man bei Homeoffice Fahrtkosten und Verpflegung geltend machen?

Kann man die Kosten für den ÖV zum Arbeitsplatz abziehen?

Was ist, wenn ich mit dem Auto zur Arbeit gehe?

Wie sieht es mit der Verpflegung aus?

Für das vergangene Jahr lässt sich im Nachhinein kein Geld mehr sparen. Für die Zukunft lohnt sich eine Einzahlung in die Säule 3a oder allenfalls auch ein Einkauf in die Pensionskasse. So kann man das steuerbare Einkommen senken und profitiert bei der Auszahlung von einem tieferen Steuersatz.

Welche Krankheitskosten kann man von den Steuern abziehen?

Alles, was die Krankenkasse nicht bezahlt, also der Selbstbehalt. «Etwa Zahnarztbesuche, Brillen oder Hörgeräte», so Stoll. Was nicht gehe, ist ein Abzug für das Fitnesscenter. Der Abzug für Krankheitskosten sei beim Bund und den meisten Kantonen zudem erst möglich, falls die gesamten Krankheitskosten fünf Prozent des Nettoeinkommens übersteigen.