Frage von Kevin ans AGVS-Expertenteam:

Ich parkiere mein Auto im Freien, muss es zurzeit also jeden Morgen vom Eis befreien. Darf ich den Motor laufen lassen, damit ich mich danach wenigstens in ein warmes Auto setzen kann?

Antwort:

Es gibt aber auch weitere Gründe, die gegen das Laufenlassen des Motors sprechen. Den Motor bzw. das Motorenöl vorheizen zu müssen, ist nämlich ein Mythos und schlichtweg falsch. Das Gegenteil ist der Fall: Der Motor dreht im Leerlauf deutlich langsamer als während der Fahrt. Dadurch wärmen sich der Motor und das Motorenöl weniger schnell auf, womit der Verschleiss und die Schadstoffbelastung bis auf das Dreifache steigen können. Am schonendsten erreicht der Motor die Betriebstemperatur während der Fahrt bei mittleren Drehzahlen.

Neben der Umwelt und dem Portemonnaie werden es dir zuletzt auch die Nachbarn danken, wenn du zuerst das Auto vom Eis befreist und erst danach den Motor startest. Gerade in Wohngegenden kann Motorengeräusch am frühen Morgen für rote Köpfe sorgen.

Mit einem passenden Kratzer sollte das Auto auch ohne Hilfe der Wärme des Motors vom Eis befreit werden können. Wem das zu mühselig ist, der kann am Vorabend eine Isoliermatte oder eine entsprechende Folie auf die Frontscheibe legen. Wer aufs Enteisen und das kalte Auto ganz verzichten will, dem kann eine elektrische Standheizung empfohlen werden. Diese kann bequem mittels Fernsteuerung aus der warmen Wohnung heraus eingeschaltet werden. Die AGVS-Garagisten können dich in diesem Thema kompetent beraten.