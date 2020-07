vor 16min

Auto-Ratgeber

Darf ich meinen Wagen mit einem Anti-Lag-System tunen?

Alex möchte mit einem Anti-Lag-System mehr aus seinem Sportwagen herauskitzeln. Ist das in der Schweiz erlaubt?

von Markus Peter, AGVS

Anti-Lag-Systeme werden im Rennsport eingesetzt, um Turbolader auf hoher Drehzahl zu halten, auch wenn man vom Gas geht. Getty Images/iStockphoto

Frage von Alex ans AGVS-Expertenteam:

Ich habe eine Frage zu den rechtlichen Grundlagen des Tunings mit einem Anti-Lag-System. Ist dies in der Schweiz gesetzlich erlaubt? Und wo melde ich mich am besten, wenn ich meinen Wagen (Mazda RX-7 FD) damit aufrüsten will?

Antwort des AGVS:

Lieber Alex

Eine Strassenzulassung für ein Anti-Lag-System zu erhalten, scheint mir in der Schweiz ein aussichtsloses Unterfangen zu sein. Denn ein solches System ist aufgrund der gewollten Zündungen (und Knallgeräusche) im Abgastrakt ein sehr typisches Beispiel für unnötige Lärmquellen, die vom Gesetzgeber in den letzten Jahren sprichwörtlich aus dem Verkehr gezogen wurden. So gilt in der Schweiz analog zur EU seit 2016 ein Höchstwert von 75 Dezibel für leistungsstarke Sportwagen. Dein Fahrzeug wurde zwar noch vor dieser Zeit gebaut. Dennoch muss auch der Artikel 33 der Verkehrsregelnverordnung eingehalten werden. Dieser besagt, dass ein Fahrzeugführer insbesondere in Wohn- und Erholungsgebieten sowie nachts keinen vermeidbaren Lärm erzeugen darf. Praktisch in dieselbe Richtung zielt auch Artikel 53 der Verordnung über technische Anforderungen. Dort steht unter anderem geschrieben, dass unnötige lärmsteigernde Eingriffe am Fahrzeug und an dessen genehmigten Bauteilen untersagt sind, selbst wenn die zulässige Geräuschgrenze eingehalten bleibt.

Anti-Lag-Systeme (ALS) werden im Rennsport eingesetzt: Sie sorgen mittels eines automatischen Umluftsystems und dosierter Benzineinspritzung dafür, dass die mit hoher Drehzahl rotierenden Turboladerschaufeln nicht abgebremst werden, selbst wenn der Fuss beispielsweise vor Kurven vom Gas genommen wird. Hochgehalten wird die Drehzahl des Turboladers durch bewusst eingeleitete explosionsartige Verbrennungsstösse im Abgastrakt vor dem Turbolader. Dadurch vermeiden Anti-Lag-Systeme das sogenannte Turboloch, also die verzögerte Leistungsentfaltung.

Aus technischer Sicht unterscheidet man zwischen einfachen (allein durch Software zu realisierenden) Anti-Lag-Systemen, die lediglich die Drosselklappe etwas offen lassen und bei entlastetem Gaspedal eine geringe Menge Treibstoff im Auslasstakt einspritzen, und den aufwändigeren Systemen. Diese zweigen im Schubbetrieb über ein spezielles Ventil einen Teil der gestauten Luft zwischen der ansaugseitigen Verdichterstufe des Turboladers und der Drosselklappe ab und führen sie der mit dem Abgaskrümmer verbundenen Turbinenseite des Turboladers zusammen mit einer punktuell eingespritzten Menge Kraftstoff zu.

Im Rallye- und Driftsport mag ein solches System durchaus seine technische Berechtigung haben, aber auf unseren Strassen geht es im Sinne des Gesetzgebers nicht darum, einige Hundertstelsekunden schneller aus der Kurve beschleunigen zu können. Das Thema gehört meiner Einschätzung nach also klar in den Rennsport, wo bezüglich Lärm mehr erlaubt ist als im Strassenverkehr. Zudem führt ein Anti-Lag-System zu erheblichem Verschleiss im Abgastrakt und insbesondere am Turbolader, und ist auch deshalb nicht geeignet für den konventionellen Einsatz. Auch das ist auf der Rennstrecke weniger relevant als beispielsweise auf dem Weg zur Arbeit.

Der AGVS Der AGVS ist der Verband der Schweizer Garagisten. 4000 Betriebe mit 39'000 Mitarbeitenden (darunter 9000 Nachwuchskräften in Aus- und Weiterbildung) sorgen dafür, dass wir sicher, zuverlässig und energieeffizient unterwegs sind. Und dieses Expertenteam sorgt für Durchblick: Markus Aegerter (Handel und Dienstleistungen), Olivier Maeder (Bildung), Markus Peter (Technik und Umwelt) und AGVS-Juristin Olivia Solari (Recht).

Falls du deinen RX-7 aber als Rennfahrzeug mit einem Anti-Lag-System ausrüsten möchtest, ist beispielsweise die Firma Helftec Engineering in Hildisrieden LU eine gute Adresse: Das Unternehmen ist auf Motorsport spezialisiert. Geleitet wird sie von den Brüdern Flavio und Guido Helfenstein. Flavio Helfenstein hat 2011 in London die WorldSkills (Berufsweltmeisterschaften) in Automotive Technology gewonnen und coacht bis heute unsere talentiertesten Nachwuchskräfte.

Gute Fahrt!