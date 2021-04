Ungeliebtes Homeoffice - Darf ich mit Selbsttests oder Impfung zurück ins Büro?

Um das Arbeiten vor Ort so sicher wie möglich zu gestalten, soll auch der Einsatz von Selbsttests in Firmen zugelassen werden.

Die Homeoffice-Pflicht sei zudem unnötig. Denn die Ansteckungsgefahr ist laut Experten am Arbeitsplatz unter Einhaltung der bewährten Schutzmassnahmen nicht grösser als zuhause, sagt der Verband. Um das Arbeiten vor Ort so sicher wie möglich zu gestalten, sollen Firmen zudem Selbsttests verteilen können.

Mit der Abgabe von Selbsttest werde Firmen eine zusätzliche Schutzmassnahme ermöglicht. «Weiterhin wichtig bleiben die betrieblichen Schutzmassnahmen, um baldmöglichst zum normalen Arbeitsalltag zurückzukehren», so Lützelschwab. Zurzeit sind Selbsttests gemäss BAG nur für den privaten Gebrauch vorgesehen. Unternehmen können diese also nicht für ihre Teststrategie verwenden.

Massentests bezahlt der Bund

Dort werden mehrere Speichelproben zusammengemischt und ausgewertet. So sollen mögliche Superspreader im Betrieb frühzeitig erkannt werden. Die Kosten dafür übernimmt der Bund. Auch wenn die Unternehmen regelmässig testen, die Homeoffice-Pflicht bleibt vorerst bestehen, sagt das BAG zu 20 Minuten.

Masken sind trotz Tests unverzichtbar

Nur mit Tests sind Mitarbeitende bei der Arbeit nämlich nicht vollständig geschützt. Das sieht auch Epidemiologe Andreas Cerny so. Denn die Auswertung der gepoolten PCR-Tests dauert 24 Stunden. «Falls positiv, müssen anschliessend alle Personen nochmals einzeln getestet werden, um herauszufinden, wer ansteckend ist.»

In dieser Zeit könnten weitere Ansteckungen passieren. Masken-Tragen und Abstand-Halten sind laut Cerny darum weiterhin Pflicht. Dabei seien PCR-Tests die zuverlässigsten Corona-Tests. Selbsttests und Schnelltests haben laut Cerny eine hohe Fehlerquote bei asymptomatischen Personen: «Denn sie entdecken eine Corona-Erkrankung nur bei einer hohen Virenlast.»

Trotz Impfung weiter ansteckend

Testen alleine reicht für eine sichere Rückkehr in den normalen Arbeitsalltag also nicht aus. Spätestens mit einer Impfung müsste gemäss dem Öffnungsplan des Bundesrats die vollständige Rückkehr an den Arbeitsplatz aber für alle möglich sein. Der Arbeitgeberverband unterstützt diesen Plan.