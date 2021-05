Darf ich zu Showzwecken Polizeileuchten am Kühlergrill montieren?

Frage von Davor ans AGVS-Expertenteam:

Ich habe mir zu Showzwecken vier Blaulichtleuchten für mein Fahrzeug bestellt. Diese leuchten und blinken je nach Einstellung entweder weiss oder blau. Ich möchte sie in meinem Kühlergrill montieren. Darf ich so herumfahren, solange die Leuchten ausbleiben?

Antwort:

Der Polizei-Look im amerikanischen Stil mit Blaulicht im Kühlergrill mag imposant aussehen. Anders als in manchen Bundesstaaten der USA kannst du dir in der Schweiz damit aber ziemlich schnell rechtliche Probleme einhandeln, selbst wenn diese Leuchten ausgeschaltet sind.

Falls du die bestellten Leuchten dennoch installierst und ohne Bewilligung damit herumfährst, kannst du dir bei einer Polizeikontrolle eine ordentliche Busse einfangen (Art. 219 VTS, Art. 93 Abs. 2 lit. b Strassenverkehrsgesetz (SVG)). Diese Strafbestimmungen knüpfen nämlich nicht an das Einschalten der Blaulichtleuchten an, sondern an das Führen eines nicht-vorschriftsgemässen Fahrzeugs und an die unterbliebene Meldung der wesentlichen Änderung.

Dennoch musst du deine bereits bestellten Blaulichtleuchten nicht zwingend in die Entsorgung geben. Solange sich das Fahrzeug auf einem Privatgrundstück befindet und nur abgestellt mit dem Blaulicht ausgestattet ist, bewegst du dich rechtlich im grünen Bereich. Dies natürlich unter der Voraussetzung, dass die Lichter nach der «Show» wieder entfernt werden. Die Regeln aus dem Strassenverkehrsgesetz gelten nämlich nur auf öffentlichen Strassen (Art. 1 Abs. 1 SVG). Als öffentliche Strasse gelten dabei sämtliche Verkehrsflächen, die einem unbestimmten Personenkreis offenstehen. Bei einem privaten Parkplatz müsstest du darauf achten, dass dieser für unbefugte Personen entweder physisch oder durch eine entsprechende Signalisation abgesperrt ist. An Car Meetings setzt du dich am besten mit den Organisatoren in Verbindung, diese sorgen in der Regel für die entsprechenden Rahmenbedingungen.