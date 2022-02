Dashcam am Auto – Darf ich zu nahes Auffahren filmen?

Frage von Rudolf ans AGVS-Expertenteam:

Antwort:

Art. 12 Abs. 1 der Verkehrsregelnverordnung (VRV) konkretisiert, was als ausreichender Abstand beim Hintereinanderfahren gilt. Der Abstand ist so zu wählen, dass der nachfolgende Fahrzeugführer auch bei überraschendem Bremsen des voranfahrenden Fahrzeugs (d.h. auch bei einer Notbremsung) rechtzeitig halten kann. Die Vorschriften aus Art. 34 Abs. 4 SVG und Art. 12 Abs. 1 VRV richten sich damit klar an den nachfolgenden Fahrzeugführer.

Der gebotene Abstand bestimmt sich jeweils anhand der gesamten Umstände (Geschwindigkeit, Bremsverhalten des Fahrzeuges, Strassen- und Sichtverhältnisse etc.). Angesichts der Komplexität dieser Faktoren hat sich eine Faustregel herausgebildet. So wird etwa ein Abstand von zwei Sekunden oder eines halben Tachos empfohlen. Das heisst, einen Abstand von halb so vielen Metern, wie die Geschwindigkeit in km/h beträgt; bei deinem Beispiel mit 50 km/h sind dies folglich 25 Meter. Bei schwierigen Verhältnissen oder Fahrzeugen mit längeren Bremswegen ist dieser Abstand aber selbstverständlich zu vergrössern. Denn einer Faustregel kann nie absolute Bedeutung zukommen.