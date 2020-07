Über 200 neue Corona-Fälle

Darf man am 1. August feiern?

Dieses Wochenende wird es doppelt heiss: Viele Menschen treffen sich zum Fest mit Freunden und Familie, versammeln sich im Schatten, kommen sich näher – gleichzeitig steigen die Corona-Fallzahlen. Soll man den Nationalfeiertag trotzdem zelebrieren?

Die bislang heissesten Tage des Sommers warten auf die Schweiz, Menschenmassen versammeln sich im Schatten und an 1.-August-Feiern – in Kombination mit den steigenden Corona-Fallzahlen ein gefährlicher Mix. Denn am Donnerstag waren es erstmals seit April wieder über 200 neue Corona-Fälle in der Schweiz.