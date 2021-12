Bestattung : Darf man eine tote Person, die Covid-19 hatte, aufbahren?

Im Kanton Aargau wurde eine ältere Frau aufgebahrt. Sie wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Der Kanton erklärt, wie man in einem solchen Fall vorgehen muss.

Aufbahrungen von Menschen mit einer übertragbaren Krankheit sind aber nicht per se verboten.

Im Dezember beerdigte eine Familie eine ältere Frau aus dem Fricktal. Kurz davor wurde die Verstorbene positiv auf Corona getestet. Darf man in einem solchen Fall überhaupt eine Person aufbahren? Das kantonale Departement Gesundheit und Soziales (DGS) erklärt, dass das Vorgehen zulässig war. Trotzdem müssen bei toten Menschen, die positiv auf das Coronavirus getestet worden sind, besondere Vorschriften beachtet werden, wie die Zeitungen von CH Media schreiben.

Zuständig für Bestattungen und die jeweiligen «gesundheitspolizeilichen Mindeststandards» sind in den Kantonen immer die Gemeinden. Dazu gehören zum Beispiel die Grabtiefe, die Materialien von Sarg und Urne und die verschiedenen Orte der Bestattungen.

«Der Umgang mit Verstorbenen, die an einer übertragbaren Krankheit oder gar an einer gefährlichen übertragbaren Krankheit litten, wird in der Epidemienverordnung des Bundes geregelt, die für den Kanton, die Gemeinden und die Bestatter massgebend ist», sagt Maria Gares, Sprecherin des DGS, gegenüber den CH Medien.