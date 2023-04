Stadt Bern: GLP will Fremdenpolizei umbenennen

«Ungewollte Ausgrenzung»

Daran stören sich die Stadträtinnen Corina Liebi (JGLP) und Salome Mathys (GLP). Der Name «Fremdenpolizei» sei veraltet, schaffe einen «unnötigen Graben in der Bevölkerung» und führe zu «ungewollter Ausgrenzung der ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger», schreiben sie in einer Motion. Denn diese fühlten sich, anders als es der Begriff suggeriere, grösstenteils nicht «fremd», sagt Mathys zu 20 Minuten. Dies treffe höchstens auf abgewiesene Asylsuchende zu, jedoch nicht zwingend.

Das sagt der Gemeinderat

Dem Gemeinderat sei zwar bewusst, dass der Name «Fremdenpolizei» zu «Irritationen» führen könne, zumal in anderen Kantonen und auf Bundesebene eine Namensänderung vollzogen worden sei, räumt er in seiner Antwort ein. Für die Beibehaltung des Begriffs gebe es jedoch gute Gründe: Anders als in anderen Kantonen, wo ausländerrechtliche Zwangsmassnahmen oder die Ahndung von Straftatbeständen nach dem Ausländer- und Integrationsgesetz den jeweiligen Kantons- oder Stadtpolizeien obliegen, sei in der Stadt Bern eben die Fremdenpolizei für diese Aufgaben zuständig. «Einzig die Stadt Bern verfügt über diese Kompetenzen im fremdenpolizeilichen Bereich», betont die Stadtregierung.