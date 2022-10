Podcast «Anderi Liga» : Darf man im Zusammenhang mit dem FCZ noch von «Meister» sprechen?

In der aktuellen Episode des Podcasts sprechen Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten, und NZZ-Journalist Fabian Ruch über den Ballon d’Or, über die Topspiele im Ausland am vergangenen Wochenende und über das tiefe Niveau in der Super League.