Hochzeit von Christian Lindner : Darf man in der Kirche heiraten, ohne Kirchenmitglied zu sein?

Der deutsche Finanzminister Christian Lindner und die Polit-Reporterin Franca Lehfeldt haben am Wochenende auf Sylt geheiratet. Die Hochzeit löste eine Debatte aus.

Finanzminister Christian Lindner und die «Welt»-Journalistin Franca Lehfeldt haben sich am Samstag das Jawort gegeben. Twitter/Wiwo

Deutschlands Finanzminister Christian Lindner (43, FDP) und die Journalistin Franca Lehfeldt (33) haben am Wochenende auf Sylt in der Kirche St. Severin geheiratet. Das war nicht für alle ein Grund zur Freude. In den sozialen Medien wurde über «Steuerverschwendung» und einen «unpassenden Zeitpunkt für die Feier» kontrovers diskutiert.

Der evangelische Ethikprofessor Mathias Wirth sagte dem «Kölner Stadt-Anzeiger», dies sei eine «wenig sozial- und moralsensitive Luxus-Trauung eines Ministers, der zeitgleich die Hartz-IV-Sätze für Langzeitarbeitslose kürzen will».

Sie sind keine Kirchenmitglieder

Für Kritik sorgte auch, dass das Paar in der Kirche heiratete, obwohl beide aus der Kirche ausgetreten sind. So ist es in der Nordkirche – der Evangelischen Kirche zwischen Nord- und Ostsee in den Bundesländern Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern – eigentlich üblich, dass zumindest einer der beiden Partner Kirchenmitglied sein muss. Allerdings wurde 2020 beschlossen, dass «ein Kasualgottesdienst auch gefeiert werden kann, wenn Menschen, die nicht Kirchenmitglieder sind, danach fragen».

Die in Deutschland bekannte und beliebte evangelische Theologin Margot Kässmann kritisierte in ihrer Kolumne für «Bild am Sonntag»: «Weshalb wünschen zwei Menschen eine kirchliche Trauung, die bewusst aus der Kirche ausgetreten sind, ja, öffentlich erklärt haben, dass sie sich nicht als Christen verstehen?»

Kirchenräume zu «billigen Eventlocations» degradiert?

Es sei dem Paar um Kulisse, nicht aber um christlichen Inhalt gegangen, so Kässmann, und dafür solle sich die Kirche nicht hergeben: «Gotteshäuser sind Orte, in denen Menschen über Jahrhunderte Freud und Leid vor Gott bringen.» Durch Kirchenmitgliedschaft und ehrenamtliches Engagement werde der Erhalt dieser Räume ermöglicht.

Das Kirchenrecht, wonach bei einer Trauung mindestens ein Ehepartner Kirchenmitglied sein muss, habe seine Berechtigung. Gebe es an dieser Stelle eine Rechtslücke, sollte diese geschlossen werden – «sonst degradieren wir unsere traditionellen Räume, in denen Christen Gott die Ehre geben, zu billigen Eventlocations», so Kässmann.

«Beim Segen nicht knausern»

Kässmanns Kritik blieb nicht unwidersprochen, auch in Kirchenkreisen nicht. Die hannoversche Regionalbischöfin warf Kässmann vor, sie urteile über die Motive eines Paares, obgleich sie beim vorbereitenden Traugespräch nicht dabei gewesen sei.

Und der evangelische Bischof von Schleswig und Holstein räumte gemäss Tagesschau.de zwar ein, dass die Lebensordnung der Nordkirche vorsieht, dass bei einer Trauung mindestens ein Partner Mitglied sein soll. Ausnahmen lägen jedoch im Ermessen des Seelsorgers. Er fügte an: «Wir sollten mit dem Segen nicht knauserig umgehen. Gott ist ein grosszügiger Gott.»

In Kirche heiraten, aber nicht in der Kirche sein – gut oder nicht? Geht von mir aus voll in Ordnung. Schmarotzertum, das geht gar nicht. Ich habe dazu keine Meinung. Ich will nur die Resultate sehen.