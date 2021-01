Private Veranstaltungen in Wohngemeinschaften sind allerdings nicht erlaubt.

Auch in WGs gilt die Fünf-Personen-Regel.

Ab sofort gelten die neuen, verschärften Bestimmungen der Covid-Verordnung. Nur noch Treffen von maximal fünf Personen sind im privaten Bereich erlaubt. Das gilt für Familien, aber auch für Wohngemeinschaften. Grossfamilien und grössere WGs müssen nun eigentlich unter sich bleiben. Doch es gibt Entwarnung: Ganz auf Besuch verzichten müssen Wohngemeinschaften nicht, wie die Zeitungen der «CH Media » schreiben. Partnerinnen oder Partner von WG-Bewohnern dürften weiterhin zum Übernachten vorbeikommen, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) auf Anfrage mitteilt. Ein solcher Besuch gelte nicht als «private Veranstaltung» – vorausgesetzt es kommt dabei nicht zum gemeinsamen Abendessen mit mehr als fünf Personen, was dann wiederum eine private Veranstaltung wäre und somit verboten.

Bussen von 100 Franken möglich

Die Bundesverwaltung gab letzte Woche bekannt, dass sie vorläufig auf private Kontrollen verzichten wolle. Erst wenn Personen sich wiederholt nicht an die Regeln halten würden, werde eine Busse ausgesprochen. Beim BAG geht man davon aus, dass diese bei 100 Franken liegen wird, gleich wie bei den Versammlungen von mehr als fünf Personen im Freien. In den Büros sieht es anders aus, da wollen die Kantone dafür sorgen, dass die Massnahmen eingehalten werden. Sie schicken Arbeitsinspektoren für unangekündigte Homeoffice-Kontrollen los. Sollten in Betrieben Anordnungen der Gesundheitsdirektion missachtet werden, sind Bussen von mehreren Tausend Franken möglich.