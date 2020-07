vor 49min

Ex-Kommandant klärt auf

Darf mich die Polizei einfach so kontrollieren?

Der Fall George Floyd hat auch in der Schweiz eine Debatte über Polizeigewalt und Racial Profiling entfacht. Einer, der ganz genau weiss, was die Polizei darf und was nicht, ist der ehemalige Basler Polizeikommandant Markus Mohler, der jetzt ein Buch zum Thema publiziert hat.

von Elodie Kolb

1 / 8 Markus Mohler beantwortet 20 Minuten Fragen dazu, was Polizisten dürfen. JSD Basel Eine Kontrolle ohne Begründung sei beispielsweise nicht erlaubt, auch nicht aufgrund des Aussehens, ausser man habe frische Verletzungen, so Mohler. KEYSTONE Dasselbe gilt für die Durchsuchung der Tasche: Dies gehe nur, wenn ein konkreter Verdacht bestehe. KEYSTONE

Um das gehts Debatten zu Racial Profiling und Gewalt haben die Arbeit der Polizei stark in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt.

Was die Polizei darf und was nicht, weiss der ehemalige Basler Polizeikommandant Markus Mohler, der jüngst ein Buch über«Polizeiberuf und Polizeirecht im Rechtsstaat» publiziert hat.

Herr Mohler, darf die Polizei mich ohne Angabe von Gründen überhaupt kontrollieren?

Markus Mohler: «Nein, die Polizei muss für eine Kontrolle einen polizeirechtlich relevanten, plausiblen Grund haben.»

Eine Kontrolle nur aufgrund meines Aussehens ist demnach nicht erlaubt?

«Nein, nur aufgrund des Aussehens allein darf die Polizei niemanden kontrollieren, es sei denn, die Person weist zum Beispiel offensichtlich frische Verletzungen auf.»

Dürfen Polizisten denn gegen meinen Willen meine Tasche durchsuchen?

«Ja, unter gewissen Umständen. Es kommt sehr auf die Situation an, es braucht aber einen konkreten Verdacht, der die Durchsuchung rechtfertigt.»

Darf die Polizei mich auf den Posten mitnehmen, falls ich mich nicht ausweisen kann?

«Auch dies nur unter gewissen Umständen: Wenn die Überprüfung der Personalien über Funk nicht möglich ist oder die Gefahr besteht, dass die Persönlichkeitsrechte der zu kontrollierenden Person verletzt werden könnten. Sie sollte beispielsweise nicht gezwungen sein, vor Umstehenden die Personalien angeben zu müssen.»

Ist es Polizisten gestattet, auch gegen meinen Willen mein Handy anzuschauen?

«Falls ein relevanter Verdacht besteht und die Staatsanwaltschaft nicht rechtzeitig erreicht werden kann.»

Wenn ich eine Szene filme, kann ich von Polizisten aufgefordert werden, mein Handy wegzulegen und das Material zu löschen?

«Eigentlich darf im öffentlichen Raum gefilmt und fotografiert werden. Allerdings muss das Recht am eigenen Bild gewahrt werden. Ausserdem ist man bei der Weitergabe und Veröffentlichung von Bildern, auf welchen Personen erkennbar sind, auf deren Einverständnis angewiesen. Andernfalls verstösst dies gegen das Datenschutzgesetz. Die Polizei kann von Personen, die rechtswidrig Bilder und Videos aufgenommen haben, verlangen, diese zu löschen.»

Darf die Polizei bei einer Festnahme jemanden beleidigen, wie es in Berlin vor kurzem der Fall war?

«Nein, das ist nicht erlaubt.»

Dürfen Polizeibeamte eine Wohnung ohne Durchsuchungsbefehl betreten? Beispielsweise bei einer Party mit zu lauter Musik?

«Nein, es sei denn, es handle sich um einen schwerwiegenden Deliktsverdacht. Falls die Störer sich weigern, die Lautstärke zu reduzieren, kann die Polizei die Wohnung betreten, allerdings nicht zur Durchsuchung.»

Kann die Polizei mich zwingen, einen Alkoholtest zu machen, auch wenn es keinerlei Anzeichen dafür gibt, dass ich betrunken bin?

«Im Strassenverkehr schon. Ansonsten nur, wenn andere Anzeichen für einen Verlust der Steuerungsfähigkeit der betreffenden Person vorliegen.»

Ab wann ist es der Polizei erlaubt, Mittel wie Tränengas oder Gummischrot einzusetzen?

«Bei entsprechend schweren oder andauernden, nicht anders zu beendenden Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.»