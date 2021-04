Zwei Schwachstellen

«Die neu entdeckte Lücke betrifft zwei Whatsapp-Prozesse, die beide grundlegende Schwachstellen haben. Mit der Kombination der Schwachstellen lassen sich Whatsapp-Konten aus der Ferne deaktivieren», erklärt er. Alles was ein Angreifer dafür benötige, ist die Handynummer und ein paar Kniffs. Auf eine genaue Beschreibung verzichten wir bewusst an dieser Stelle.

«Nicht möglich, sich zu wehren»

«Jemanden aus Whatsapp auszusperren sollte nicht so einfach sein und sollte schon gar nicht funktionieren, wenn die Zweifaktorauthentifizierung eingeschaltet ist», schreibt Doffman. Mit der Entdeckung wollen die IT-Sicherheitsforscher auch noch auf ein anderes Whatsapp-Problem aufmerksam machen: «Bei Whatsapp gibt es keine Möglichkeit sich zu wehren, entdeckt zu werden. Jeder kann eine Telefonnummer eintippen und so das zugehörige Konto finden, sofern es existiert», heisst es im Text.

Whatsapp erklärt in einem Statement, dass die «identifizierten Umstände» gegen die Nutzungsbedingungen verstossen. Alle, die Hilfe bei diesem «unwahrscheinlichen Problem» benötigen, können sich an den Support wenden. Der Kontakt findet sich in den Einstellungen unter dem Menüpunkt Hilfe. Ausserdem könne bei der Aktivierung der Verifizierung in zwei Schritten neben der Handynummer zusätzlich eine E-Mail-Adresse angegeben werden.