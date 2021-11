Riehen BS – «Darf nicht sein, dass ältere Menschen sich nicht trauen, den Bus zu benutzen»

Für den Post in der öffentlichen Gruppe «Du weisch, dass de vor Rieche bisch, wenn…» erntet er einigen Zuspruch.

An der Haltestelle Bäumlihof geht der Anstand im 34er-Bus nach Basel verloren. Dort steigen viele Schüler und Schülerinnen zu und einige von ihnen «verhalten sich wie Sau und die Hälfte trägt keine Maske», berichtet ein Riehener Pensionär auf Facebook. In der öffentlichen Gruppe «Du weisch, dass de vor Rieche bisch, wenn…» hat er seinen Frust über die «Problemlinie» 34 niedergeschrieben. Weise man die Jugendlichen auf ihr Fehlverhalten hin, werde man «angepöbelt, bedroht oder sogar angespuckt.»

Der Facebook-Post vom Dienstagabend wurde rege kommentiert. Mehrere Riehenerinnen und Riehener berichten von ähnlichen negativen Erfahrungen. «Ich bin schon ausgestiegen und bin lieber gelaufen», so ein User. Ein anderer schreibt, er sei ja sonst zurückhaltend bei solchen Posts. «Aber vor kurzem musste ich doch genau diese Situation 1:1 miterleben.» Dabei scheint das Problem schon länger zu bestehen. Wie eine Riehenerin berichtet, sei das schon «seit Jahren» so. Es habe eine Zeit lang sogar zwei Extrabusse am Tag gegeben, wegen der vielen Schüler.