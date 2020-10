Corona-Ohnmacht in der Entertainment-Szene«Darf nicht sein, dass Kulturschaffende um ihre Existenz bangen müssen»

Ta’Shan, was löst die neue Corona-Situation bei dir aus?

Ich bin enttäuscht, wie in der momentanen Situation mit Kultur und Kunst umgegangen wird. Wir stehen vor einem zweiten Lockdown, und wir bekommen vom Staat nicht die Unterstützung, die wir wirklich brauchen. Die Kultur ist nicht die Priorität und wird immer weiter in den Hintergrund geschoben – dabei ist sie eine unserer Lebensgrundlagen. Was wäre das Leben ohne Musik, Kino, Theater und Kunst? Eine Einöde, eine Wüste. Die Gesellschaft verliert zurzeit eine grosse Lebensmotivation. Nebst der Politik sind aber auch wir Künstler*innen gefragt, wir müssen offen kommunizieren und dürfen nicht still bleiben. Der Gesellschaft muss bewusst werden, was alles an der Kulturbranche hängt.