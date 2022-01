Prozess in Melbourne - Darf Novak Djokovic in Australien bleiben?

Die Eltern von Tennis-Star Novak Djokovic haben am Sonntag an einer Protestkundgebung in der Innenstadt von Belgrad teilgenommen und sich vor der Verhandlung in Melbourne über die Einreise-Verweigerung ihres Sohnes optimistisch gezeigt. «Heute ist ein grosser Tag. Heute wird die ganze Welt die Wahrheit hören», sagte Djokovics Mutter Dijana. «Wir hoffen, dass Novak als freier Mann herauskommt. Wir senden ihm unsere Liebe. Wir glauben an ihn, aber auch an die unabhängige Justiz in Melbourne», sagte sie.