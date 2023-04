Basel: Anna Weckers Osterchüechli-Rezept ist in jeder Hinsicht rekordverdächtig  

Wecker hat als erste das Rezept für die beliebten Osterchüechli in einem Kochbuch verewigt.

Eine Illustration aus Anna Weckers Kochbuch – notabene dem ersten der Schweiz. Zeigt es die Meisterin am Werk in ihrer Küche?

An Ostern haben Osterchüechli wieder Hochkonjunktur. Was aber die wenigsten wissen: Das erste historisch verbriefte Rezept des Süssgebäcks datiert von 1598 und stammt von der ersten Kochbuchautorin der Schweiz: Anna Wecker. Notabene eine Baslerin. Und eine «echte Pionierin», wie Historiker Michael van Orsouw in seinem Beitrag für das Schweizerische Nationalmuseum festhält.