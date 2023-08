Nasa: Dart-Mission setzte gefährliche Felsen frei

Am 26. September letzten Jahres liess die US-Raumfahrtbehörde Nasa im Rahmen der Mission «Dart» (Double Asteroid Redirection Test) eine unbemannte Sonde in den Asteroiden Dimorphos prallen. Ziel war es, die Flugbahn von Dimorphos zu verändern. Von der Mission erhoffte sich die Nasa Erkenntnisse darüber, wie die Erde zukünftig vor herannahenden Asteroiden geschützt werden könnte.

Felsen fliegen mit 21’000 km/h durchs All

«Der Felsenschwarm ist wie eine Wolke aus Schrapnell, die sich von einer Handgranate ausbreitet. Da diese Felsen im Grunde genommen die Geschwindigkeit des Zielasteroiden teilen, sind sie in der Lage, ihre eigenen Schäden anzurichten», so David Jewitt, Professor für Erd- und Planetenwissenschaften an der UCLA. Ein 4,5 Meter grosser Brocken könne bei einem Aufprall so viel Energie freisetzen wie die Atombombe, die im Zweiten Weltkrieg auf Hiroshima abgeworfen wurde.