Seit dem 2018er-Spin-of «Solo» wissen auch Mainstream-«Star Wars»-Fans, dass «The Phantom Menace»-Bösewicht Darth Maul durchaus lebendig ist. Lucasfilm/Walt Disney

Darum gehts «The Phantom Menace»-Baddie Darth Maul hätte der Hauptbösewicht der drei neusten «Star Wars»-Filme sein sollen.

Zumindest, wenn es nach «Star Wars»-Mastermind George Lucas gegangen wäre.

Ging es aber nicht, weil er sein Werk 2012 an Disney verkauft hatte und offiziell nicht mehr mitreden durfte.

Im Buch «The Star Wars Archives: 1999–2005» enthüllt er weitere von ihm angedachte Plotpunkte und leckere Trivia zur Saga.

«Star Wars»-Schöpfer George Lucas (76) hatte mit den neusten drei Filmen der Skywalker-Saga nichts zu tun –auch, weil Disney, das ihm 2012 seine Produktionsfirma Lucasfilm abgekauft hatte, dies nicht wollte. Ideen für die finale Trilogie seiner Space-Story hatte er aber auf jeden Fall, und Disney kaufte ihm diese auch ab – nur floss schliesslich kaum etwas davon in die Episoden «VII» bis «IX».

«Star Wars»-Mastermind George Lucas 2019. Imago Images/MediaPunch

Im neu erschienenen – und mit 190 Franken jetzt nicht wahnsinnig günstigen (falls du noch kein Weihnachtsgeschenk für den Autor dieses Artikels hast: Jetzt weisst du Bescheid) –, 600 Seiten starken Buch «The Star Wars Archives: 1999–2005» verrät George Lucas nun einige durchaus spektakuläre Plotpunkte, die er für die Sequels angedacht hatte – hätte er sie denn produzieren dürfen.

Hier sind sie – plus ein bisschen geeky Trivia für Fans:

Darth Maul wäre der Bösewicht gewesen

Richtig gelesen, Kinogängerinnen und -gänger, die nur die Hauptfilme gesehen haben: Nachdem Obi Wan-Kenobi den behornten Sith in «Episode I: The Phantom Menace» gehälftet hatte, lebte Darth Mauls obere Körperhälfte weiter (just «Star Wars»-Things, okay?) und bastelte sich mithilfe der Macht einen improvisierten Unterleib.

Lucasfilm

Später wurden seine Beine und sein Verstand mittels der Macht wiederhergestellt, und Maul stieg in der Unterwelt auf – wer die Serie «The Clone Wars» geschaut hat, weiss Bescheid – und hatte als krimineller Drahtzieher darum auch einen sehr kurzen, dafür umso überraschenderen Auftritt im 2018er-Spin-off-Film «Solo: A Star Wars Story» (check das Video ganz oben!).

«Nach dem Fall des Imperiums (in ‹Episode VI: Return of the Jedi›, Anmerkung der Redaktion) schwingt Maul sich schliesslich zum Gangsterpaten des Universums auf», so Lucas im Buch. Darth Talon, bekannt aus dem «Legacy»-Comic, wäre Mauls Schülerin geworden – und damit zu so etwas wie dem Darth Vader der Sequel-Trilogie.

Leia sollte die Auserwählte sein, nicht Luke

Luke Skywalkers Bemühungen, den Orden der Jedi-Ritter wiederaufzubauen, werden in «Episode VIII: The Last Jedi» lediglich in kurzen Flashbacks angedeutet. George Lucas hätte diesen Punkt sowie den Aufbau der Neuen Republik prominenter stattfinden lassen.

Lukes Zwillingsschwester Leia wäre zur Obersten Kanzlerin aufgestiegen und hätte der neuen Bedrohung – gemäss Lucas einer an den IS erinnernden Terrororganisation, geformt aus den versprengten und nach Palpatines aka Darth Sidious’ Tod führungslosen Stormtroopers, sowie Darth Maul die Stirn geboten. Lucas: «Damit wäre sie die Auserwählte gewesen.» Also hätte Leia den Frieden wiederhergestellt – nicht Luke, wie gemeinhin angenommen wurde.

Lucasfilm/Walt Disney

Palpatine hat Anakins Mutter «geschwängert»

Genug «hätte» und «wäre», kommen wir zur versprochenen Trivia. In «The Phantom Menace» eröffnet Anakin Skywalkers Mutter Shmi im Gespräch mit Qui-Gon Jinn, dass ihr Sohn keinen Vater habe. Sie sei schwanger geworden und habe ihn zur Welt gebracht – «ich kann nicht erklären, was passiert ist».

Aber George Lucas kann es: Ursprünglich stand im Drehbuch von «Episode III: Revenge of the Sith» nämlich, dass Palpatine/Sidious die Schwangerschaft ausgelöst hat. Er «nutzte die Macht, um die Midi-Chlorianer zur Zellteilung anzuregen», damit der Anakin-Embryo entstehen konnte. Die Erklärung schaffte es aber nicht in den Film.

Was Midi-Chlorianer sind? Ach komm, das sind doch Basics, hüstel. Im «Star Wars»-Universum ist das eine mikroskopisch kleine Lebensform, die in den Zellen aller lebenden Wesen auftritt. Je mehr man davon hat, desto grösser sind die eigenen Machtfähigkeiten.

Han Solos erster Auftritt

Im zwischen den Episoden «III» und «IV» spielenden «Solo» (2018) wird gezeigt, wie Schmuggler Han Solo in die «Star Wars»-Verwicklungen reingerutscht ist. George Lucas hatte ursprünglich schon in «Revenge of the Sith» (2005) einen Auftritt für die Figur geplant.

Lucasfilm

Dabei hätte Han als Waise bei den Wookies auf deren Heimatplaneten Kashyyyk gelebt und als Jugendlicher Yoda geholfen. Er habe die Idee dann aber verworfen, weil sie zu verworren gewesen sei. Oder in Lucas’ Worten: «Das ist bescheuert.»

Greedo hat zuerst geschossen

Es ist die älteste und eine der meistvermemten Kontroversen der «Star Wars»-Saga: Wer hat in der Mos-Eisley-Cantina in «Episode IV: A New Hope» zuerst geschossen – Han Solo oder Kopfgeldjäger Greedo? George Lucas stellt endgültig klar: Greedo schoss zuerst, traf Han aber nicht, worauf dieser das Feuer erwiderte und Greedo ausschaltete.

«Han ist kein skrupelloser Mörder. Die Guten schiessen immer aus Notwehr. Als ich die Szene 1977 (dann ist ‹A New Hope› erschienen, Anmerkung der Redaktion) geschnitten hatte, war nicht erkennbar, wer zuerst schiesst.» Für die 1997er-Special-Edition von Original-«Star Wars» schnitt er die Szene neu – seither ist klar ersichtlich, dass es Greedo ist, der das Feuer eröffnet hat.