Nach Corona-Mutation : Darts-Profis dürfen über Weihnachten nicht zu ihren Familien

Feiertage sind bei der Darts-WM Ruhetage. Wegen des Einreiseverbots müssen die Spieler Weihnachten aber im Hotel verbringen.

Die neuen Reisebeschränkungen wegen einer kürzlich entdeckten Mutation des Coronavirus in Grossbritannien nehmen auch Einfluss auf die Darts-WM in London. Der Weltverband PDC rät seinen Spielern dazu, über die drei freien Weihnachtstage nicht in die Heimat zu reisen, sondern in Grossbritannien zu bleiben.

Zum Schutz vor der Mutation dürfen in zahlreichen europäischen Ländern derzeit keine aus Grossbritannien kommenden Flugzeuge mehr landen. Das gilt auch für die Schweiz: Das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) stellte die Flugverkehrs-Verbindungen per Sonntagmitternacht ein.

Der Weltranglistenerste Michael van Gerwen, der erst nach den Feiertagen wieder spielt, wollte am Sonntag nach Hause in die Niederlande reisen. Daraus wird nun nichts. «Okay, ich verbringe Weihnachten in London. Es ist hart, nicht bei der Familie zu sein, aber sie verstehen diese Entscheidung», schrieb der zweimalige Familienvater. Das Turnier sei «sehr wichtig». Einen Scherz erlaubte sich der Lette Maders Razma. An seinen Rivalen Gary Anderson schrieb er: «Alle Flüge zwischen Lettland und England sind bis Ende Januar gecancelt. Sorry Gary, ich muss am Mittwoch gewinnen.»