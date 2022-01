Darts-WM: Gerwyn Price sorgt für Rekord, schmeisst Fans raus und wütet

1 / 3 Gerwyn Price kann nicht mehr Darts-Weltmeister werden. Er fliegt im Viertelfinal raus. Getty Images Er verlor das hochklassige Duell mit dem englischen Weltklassespieler Michael Smith aber knapp mit 4:5. Getty Images Für den ehemaligen Rugby-Profi aus Wales ist das vorzeitige Aus im Alexandra Palace eine herbe Enttäuschung, schliesslich hatte er die Titelverteidigung angepeilt und mit offensiven Worten angekündigt. Getty Images

Darum gehts Gerwyn Price scheitert bei der Darts-WM im Viertelfinal.

Die Partie war äusserst dramatisch.

Er sorgte für einen WM-Rekord und fühlte sich nach der Pleite betrogen.

Weltmeister Gerwyn Price aus Wales ist beim wichtigsten Turnier der Welt ausgeschieden. Und das nach einem wahnsinnigen Spiel.

So gelang dem 36-jährigen Weltranglistenersten zwar am späten Samstagabend im Viertelfinal gegen Michael Smith ein sogenannter Neun-Darter (neun Würfe von 501 auf null Punkte), er verlor das hochklassige Duell mit dem englischen Weltklassespieler danach aber knapp mit 4:5. Nach William Borland und Darius Labanauskas war Price der dritte Spieler im Ally Pally, der bei der WM einen Neun-Darter schaffte. Noch nie gab es so viele Neun-Darter beim wichtigsten Turnier der Welt – WM-Rekord! Auch war es der erste für den 36-Jährigen.

Doch das war nicht alles. Aufregung gab es etwa auch kurz vor dem Ende. Um 0.07 Uhr gab es während des Spiels eine kuriose Szene auf der Bühne. Price stoppte sein Spiel. Was war passiert? Scheinbar störten ihn mehrere Fans. Price zeigte auf die Störenfriede und verlangte, dass sie aufhörten. Nach Absprache mit Caller Georg Noble mussten diese dann auch die Halle verlassen. «Jemand im Publikum hat meinen Namen gerufen. Es hätte mich auch rausgebracht», sagte Smith später.

Diesen Post setzte Price nach der Niederlage auf Insta ab. Instagram

Price mit kryptischem Instagram-Post

Auf weitere grosse Analysen verzichtete der 36-Jährige. Stattdessen schrieb er etwas kryptisch nach der 4:5-Niederlage gegen Englands Michael Smith in der Nacht zum Sonntag auf Instagram: «Cheats», was auf Deutsch so viel heisst wie «Betrüger» und setzte dazu ein Emoji, das einen Daumen nach oben zeigt. Die Botschaft war offensichtlich an die Fans gerichtet, die den Titelverteidiger im Alexandra Palace immer wieder störten.

Tatsache ist: Für den ehemaligen Rugby-Profi aus Wales, der bei vielen Fans unbeliebt ist, ist das vorzeitige Aus im Alexandra Palace eine herbe Enttäuschung, schliesslich hatte er die Titelverteidigung angepeilt und mit offensiven Worten angekündigt. Smith hingegen bekommt es im Halbfinal am Sonntag mit seinem Landsmann James Wade zu tun.

Auch der ehemalige Darts-Weltmeister Peter Wright hat derweil nach ein paar Startschwierigkeiten den Halbfinal bei der WM in London erreicht. Der Schotte mit dem Spitznamen «Snakebite» gewann sein Viertelfinal am Samstagabend knapp mit 5:4 gegen den englischen Aussenseiter Callan Rydz. Der Weltmeister wird am 3. Januar gekürt.