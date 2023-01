Gerwyn Price trägt riesige Ohrenschützer und wütet nach Pleite

Im Darts-Sport gibt es nichts, was es nicht gibt. Der walisische Weltranglistenerste Gerwyn Price kam am Sonntagabend während des Spiels nach einer Werbepause mit riesigen Ohrenschützern auf die Bühne im Londoner Alexandra Palace zurück – und spielte damit gegen den deutschen Vertreter Gabriel Clemens einfach weiter. Der Grund: der ohrenbetäubende Lärm – eine Mehrheit der Fans war für Clemens.

Price hatte zuvor drei der vier ersten Sets gegen den «German Giant» verloren und versuchte so, den Spielverlauf im Viertelfinal bei der WM zu drehen. Das Publikum reagierte irritiert, der ehemalige Rugby-Profi Price heizte die rund 3500 Zuschauer im Ally Pally mit seinen Gesten zusätzlich an. Am Ende nützte auch dieser Trick nichts, Ex-Weltmeister Price verlor gegen den Deutschen. Was für eine Sensation!