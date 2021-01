0:5-Niederlage für Michael van Gerwen : Darts-Superstar wird an Weltmeisterschaft gedemütigt

Die Darts-Weltmeisterschaft in London ist am Freitagabend mit einer Sensation ins neue Jahr gestartet. Der holländische Superstar Michael van Gerwen kassierte eine der bittersten Niederlagen seiner Karriere.

Der Weltranglistenerste Michael van Gerwen hat die deutlichste WM-Niederlage in seiner Karriere hinnehmen müssen und ist am Freitag überraschend schon im Viertelfinale ausgeschieden. «Mighty Mike», wie der Holländer genannt wird, verlor am Freitagabend mit 0:5 gegen den Engländer Dave Chisnall und geht bei der Jagd nach seinem vierten WM-Titel wie im Vorjahr leer aus. Van Gerwen war von Beginn an im Rückstand und wurde von «Chizzy», der erstmals im Halbfinale steht, klar dominiert. Für Superstar van Gerwen ist es erst das zweite Mal, dass er ein WM-Spiel zu Null verloren hat. «Ich bin absolut am Boden zerstört», schrieb van Gerwen nach der Niederlage auf Twitter. Gleichzeitig gratulierte er seinem Gegner Dave Chisnall: «Er war das ganze Spiel hervorragend und ich wünsche ihm Glück für den Rest des Turniers.»