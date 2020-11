Die Anschuldigungen Worsleys

Van Gerwen erfuhr im Nachhinein, dass Worsley «petzen» ging – und stellte ihn zur Rede. Der Underdog meint: «MvG kam an meinen Tisch und machte mich an. Er wollte wissen, warum ich ihn angeschwärzt habe, beleidigte mich und versuchte mich einzuschüchtern.» «Ratte, Ratte, Ratte, Ratte», soll van Gerwen gesagt haben.

Die Stellungnahme van Gerwens

Wenig später nahm van Gerwen Stellung zum Vorfall. «Nachdem ich in den vergangenen Stunden gesehen habe, was in den sozialen Medien alles darüber geschrieben wird, habe ich ein kurzes Statement abzugeben», meint er. Und weiter: «Ich gebe zu, dass ich ihn während des Wortwechsels eine Ratte genannt habe. Wir sind alle Kollegen, er hätte zu mir kommen und in Ruhe mit mir sprechen können, wenn er das Gefühl hat, dass es ein Problem gibt.» Als draussen die Diskussion fortgeführt wurde, «versuchte er tätlich zu werden». Die PDC habe mit allen Beteiligten gesprochen, und «wir alle wissen, dass du deine Hand nicht gegen einen anderen Spieler erheben darfst».