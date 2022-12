WM im Ally Pally: Darts wird gehypt «aber 60% interessierts nicht, was auf der Bühne passiert»

1 / 3 Bei den Fans ist die Dart-WM sehr beliebt. Verkleidungen gehören zur Tagesordnung. IMAGO/Jan Huebner Auch die Spieler sind teilweise verkleidet. Hier zusehen Peter «Snakebite» Wright. IMAGO/Action Plus «Die Spieler werden gefeiert wie Superstars», sagt Dart-Nationaltrainer Sven Gut. IMAGO/Action Plus

Darum gehts In London findet in der Weihnachtszeit die Darts-WM statt.

Der Sportevent im Ally Pally wird jedes Jahr zu einer riesigen Party.

20 Minuten erklärt dir den Hype um den Sport.

Seit Sonntag ist die Fussball-WM Geschichte. Mit Argentinien und Superstar Lionel Messi fand sie einen würdigen Sieger in einem packenden Final. Fast vier Jahre müssen sich die Fussball-Fans nun gedulden, bis die WM in den USA, Mexiko und Kanada stattfindet.

Wer nicht so lange auf eine Weltmeisterschaft warten will oder nach einem Monat voller Fussball genug hat, für die gibt es eine Alternative. Wie jedes Jahr findet in London die Darts-WM statt. Tausende Fans pilgern in die englische Hauptstadt, um im Alexandra Palace, kurz Ally Pally, rund um die Weihnachtstage eine wilde Darts-Party zu feiern. Doch wieso? Geht es überhaupt um den Sport? Wir erklären es dir.

15-20 Medienanfragen pro Jahr

«Die Fans feiern nicht den Darts-Sport per se, sie sind vor allem wegen der Party dort», erklärte Sven Gut, Trainer der Schweizer Darts Nationalmannschaft gegenüber 20 Minuten. Der Darts-Sport friste weiterhin ein Randsportdasein, doch im Ally Pally könne man sich verkleiden und sich selbst feiern, das locke viele Leute an, so Gut weiter. «Schätzungsweise 60% interessiert es nicht, was auf der Bühne passiert.» Es sei vergleichbar mit dem Oktoberfest. Seit sieben oder acht Jahren erlebe er den Boom in der Schweiz, erklärt der begeisterte Darts-Fan.

«Mittlerweile kriege ich 15-20 Medienanfragen pro Jahr», so der Nationaltrainer. Sie seien jedoch leider nur auf die Weihnachtszeit konzentriert. Doch für die Veranstalter macht dieser Termin enorm Sinn. «In der Weihnachtszeit kann man den Darts-Sport super vermarkten. So ein Einsteigerset ist ein super Geschenk», erklärte Gut. Trotz der guten Vermarktung ist Darts ausserhalb der WM-Zeit nicht gross präsent.

Langfristige sportliche Ziele

«Darts ist weiterhin ein Randsport, doch wir spüren auch in der Schweiz einen Aufschwung.» Es gebe immer mehr Turniere und mehr Spieler. Wie zum Beispiel die Swiss Darts Corporation, die den Darts-Sport in der Schweiz gross machen will. Bis dahin ist es aber sicherlich noch ein weiter Weg. Sportlich hat der Nationaltrainer Ziele.

«Wir wollen in den nächsten Jahren einen Athleten an die Semi-Profis heranführen», so Gut. Einen Schweizer in ein bis zwei Jahren im Ally Pally zu sehen, sei aber eine Fantasievorstellung. Auch ohne Schweizer Beteiligung reisen viele Schweizer Fans nach London. Einer von ihnen ist Yannick Widmer aus Uzwil. Er kehrte vor wenigen Tagen aus England zurück und schilderte gegenüber 20 Minuten seine Erlebnisse.

«Werde wieder gehen»

«Es war relativ schwierig, überhaupt an Tickets zu kommen, die sind immer schnell ausverkauft», so Widmer. Es sei super organisiert und durchgetaktet. «Nach dem letzten Spiel am Abend wird man sofort zum Gehen aufgefordert. Man kann nicht noch verweilen, sondern muss das Gelände verlassen», so Widmer.

Aber manchmal sei der Sport in den Hintergrund gerückt, weil die Party zu interessant gewesen sei, musste Widmer gestehen. Die Stimmung sei grossartig. «Die Leute sind sehr friedlich, man singt zusammen und hat eine gute Zeit.» Es sei vergleichbar mit Fasnacht, so Widmer. «Ich kann mir vorstellen, wieder ins Ally Pally zu gehen.»

