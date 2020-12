Corona-Situation im «Ally Pally» : Darts-WM mit unverkleideten Fans, aber ohne Männerschreck Sherrock

Wer spielt wann, wie viele Menschen dürfen kommen, und was dürfen die Fans im «Ally Pally»? Das am Dienstag beginnende Darts-Spektakel läuft ein wenig anders ab.

Die grösste Party der Vorweihnachtszeit! So wurde die Darts-Weltmeisterschaft, bei der die kostümierten Fans gerne als Homer Simpson oder Queen Elizabeth kommen, im Alexandra Palace zuletzt immer wieder betitelt. Coronabedingt muss das als Massenevent angelegte Darts-Turnier nun anders ablaufen, wie so vieles in diesem Jahr. Wir beantworten die zentralen Fragen zum knapp dreiwöchigen Pfeilespektakel im Norden Londons.