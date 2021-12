Immer mehr Spieler fallen aus – Darts-WM versinkt im Corona-Chaos – Weltmeister Price fordert Verschiebung

Er wolle sich an der WM mit den besten Spielern messen, schreibt der Waliser auf Instagram.

Am Mittwoch folgte mit Dave Chisnall der nächste grosse Name.

Mit Michael van Gerwen erwischte es am Dienstag auch einen Top-Favoriten

Der Darts-WM im Londoner Alexandra Palace droht der Mega-Kollaps. Nach mehreren Corona-Ausfällen haut nun ausgerechnet Titelverteidiger und Top-Favorit Gerwyn Price so richtig auf den Tisch. «Das Turnier muss verschoben werden», forderte die Weltnummer eins am Mittwoch in seiner Instagram-Story. Kurz zuvor war bekannt geworden, dass Vorjahres-Halbfinalist Dave Chisnall nach einem positiven Corona-Test nicht zu seiner Partie der 3. Runde antreten kann.