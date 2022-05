Abstimmungen: Erste Hochrechnungen zeigen Nein-Trend bei Stimmrechtsalter 16

Beide Basel sagen Ja zur Lex Netflix: Gemäss dem ersten Zwischenergebnis stimmen beide Basler Halbkantone für die Annahme des neuen Filmgesetzes. In Baselland sind diese 54,5 Prozent der Stimmenden, im Stadtkanton gar 65,8 Prozent. Auch die übrigen Vorlagen erhalten in beiden Basel eine deutliche Zustimmung. Knapp 55 Prozent der Stimmenden sagen in Baselland Ja zur Änderung des Transplantationsgesetzes und gar 74,6 Prozent Zustimmung erhält die Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands. In Basel-Stadt fällt die Zustimmung zu dieser Vorlage mit 67 Prozent Ja-Stimmen etwas geringer aus, dafür nimmt der Stadtkanton das Transplantationsgesetz etwas deutlicher mit 60,8 Prozent Ja-Stimmen an.