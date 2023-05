Auswanderung: Darüber wundern sich Deutsche in der Schweiz

Ob «Anke», die schweizerische Höflichkeit oder der lang gezogene Smalltalk: Deutsche wundern sich oftmals über die unterschiedlichen Vorschriften und Gewohnheiten in der Schweiz.

2021 lebten in der Schweiz rund 310'000 Deutsche. Sie stellen damit die grösste Einwanderungsgruppe hierzulande. Doch zwischen Deutschland und der Schweiz gibt es grosse Unterschiede, was Gewohnheiten und Vorschriften anbelangt. Viele Deutsche würden etwa die Currywurst vermissen – während Schweizerinnen und Schweizer diese eher meiden.

Darum gehts Deutsche, die in der Schweiz leben, wundern sich oftmals über Bräuche, Sitten oder andere Vorschriften hierzulande.

Drei Deutsche erzählen, welche Dinge sie und andere Deutsche kurios, überraschend oder nervig finden.

Wer in die Schweiz zieht, sollte sich der Gewohnheiten der Schweizerinnen und Schweizer bewusst sein. Matthias Estermann, Präsident des Vereins für Deutsche in der Schweiz, Christian Pohl, deutscher Youtuber, der über sein Leben in der Schweiz berichtet, und Christian Martens, Präsident des Swiss German Club, wissen, welche Schweizer Besonderheiten bei den Deutschen teils zu Stirnrunzeln führen.

Fussball und Shopping

«Im Fussball sind doch sehr viele Schweizerinnen und Schweizer für die deutsche Mannschaft und auch Shopping in Deutschland ist gut – aber Freundschaften gibt es eher weniger. So eng soll es dann doch nicht sein», sagt Estermann.

Currywurst

Der Verein «Deutsche in der Schweiz» trifft sich regelmässig zum Currywurst-Stammtisch. «Es kommen immer wieder Deutsche, denen das fehlt – während viele Schweizerinnen und Schweizer Currywurst schrecklich finden», so Estermann.

Ausländer-Umfrage Eine Umfrage von 20 Minuten und Tamedia zeigt, wie Personen ohne Schweizer Pass hierzulande leben, was ihnen gefällt und was sie stört. Dabei zeigen die Resultate, dass Ausländerinnen und Ausländer Schweizerinnen und Schweizer oft als distanziert, materialistisch, langweilig, pedantisch, gestresst und rassistisch wahrnehmen.

Verabschiedungen

«Mir fällt noch immer die persönliche Verabschiedung inklusive Smalltalk mit jedem Gast nach einer Familienfeier schwer», sagt Pohl. «Das kenne ich aus Deutschland nicht. Da ist es akzeptiert, auch mal nur kurz die Hand zu heben und Tschüss zu sagen.»

Telefonieren

«Beim Telefonieren ist es ähnlich wie beim Smalltalk: Da ist man als Deutscher bei der Verabschiedung deutlich kürzer angebunden», sagt Pohl.

Wortpaare und Dialektwörter

Es gebe doch einige Dinge, für die in Deutschland und der Schweiz andere Wörter benutzt würden, sagt Martens. So zum Beispiel: (links Deutschland, rechts Schweiz)

Paprika vs. Peperoni

Käsekuchen (der süss ist) vs. «Chäschueche»

Pfanne vs. Topf

Hinzu kommen regionale Unterschiede bei Wörtern im Schweizerdeutschen, wie etwa bei der «Butter», die in Teilen der Schweiz auch andere Namen wie «Anke» oder «Schmalz» trägt.

Deutsche denken oftmals, dass sie Schweizerdeutsch gut verstehen – bis sie merken, dass das nicht Schweizerdeutsch, sondern das Schweizer Hochdeutsch ist. 20min

Gebührenpflichtige Abfallsäcke

Die in der Schweiz wohlbekannten gebührenpflichtigen Abfallsäcke, die in Läden bei der Kasse erhältlich sind, gibt es in Deutschland kaum. Nur einige Regionen nahe der Schweizer Grenze haben ebenfalls eine Sackgebühr eingeführt.

Arbeitszeit

Im Vergleich zu Deutschland seien die Wochen-Arbeitsstunden in der Schweiz immer noch sehr hoch, sagt Martens.

Eingerichtete Mietwohnungen

Zieht man in der Schweiz um, gehören die Küche oder eine Waschmaschine fast immer standardmässig zur Wohnung dazu. In Deutschland hingegen müssten diese von Wohnung zu Wohnung mitgezügelt werden, so Martens.

Höflichkeit

«In der Schweiz läuft vieles höflicher ab als in Deutschland», sagt Martens. Ein bekanntes Beispiel hierfür lässt sich im Restaurant beobachten: Während man in Deutschland oftmals mit «Ich bekomme das Schnitzel» bestellt, fährt man in der Schweiz besser mit einem «Ich hätte gerne das Schnitzel».